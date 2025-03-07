Енергетична та газова інфраструктура постраждала? Чи будуть відключення світла в Україні (оновлено)

Росія намагається позбавити українців світла та тепла

Масована ракетна атака на Україну відбулася рано вранці у п'ятницю, 7 березня. Росіяни запустили крилаті ракети "Калібр" з кораблів в акваторії Чорного моря, також відбулися пуски ракет Х-101. Ворог атакував енергетичну та газову інфраструктуру в різних регіонах України.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Де дозволяє безпекова ситуація, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

"Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання. Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", — констатував міністр.

Оновлення. Група "Нафтогаз" заявила про 17 комбіновану атаку на обʼєкти газової інфраструктури компанії. Вранці 7 березня Росія пошкодила виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень. Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом. Дякую всім працівникам Групи Нафтогаз, а також всім енергетикам країни за роботу у надважких умовах", — повідомив керівник "Нафтогазу" Роман Чумак.

Тернопіль

В Тернополі пролунали два потужних вибухи близько 4:30. Після них виникла масштабна пожежа та зникло світло в частині міста. Місцеві паблики пишуть, що є влучання, в газотранспортну систему. За словами мешканців, в місті чутно запах газу. Офіційних повідомлень про відсутність світла на момент публікації новини немає.

Івано-Франківщина

Вдосвіта 7 березня в області працювали сили протиповітряної оборони, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Через ракетну атаку весь комунальний транспорт припинив рух. Автобуси та тролейбуси курсуватимуть після відбою повітряної тривоги зі значним запізненням.

ДТЕК та "Укренерго" станом на 7:20 не інформували про ситуацію в енергетиці після ракетного обстрілу. Про можливе застосування аварійних графіків відключення світла не повідомлялося.

Як повідомляв "Телеграф", 6 березня росіяни двома безпілотниками вдарили по терміналу Нової пошти у Сумах. Загинув чоловік, термінал зруйновано. Згоріли усі 2576 посилок, які були на території термінала. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн.