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Кровь и разбросанные туши животных: стали известны последствия удара россиян по экопарку Фельдмана под Харьковом (фото, видео)

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
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Последствия атаки на экопарк под Харьковом Новость обновлена 03 марта 2025, 15:29
Последствия атаки на экопарк под Харьковом. Фото Коллаж "Телеграф"

Прокуратура уже начала расследование

В ночь на 3 марта российские войска атаковали беспилотником экопарк в деревне Лесное, близ Харькова. В результате удара были разрушены вольеры, медпункт, дом матери и ребенка. Кроме того, погибли две козы из Контактного двора, одна из которых была беременна.

Об этом сообщили в пресс-службе самого экопарка и Харьковской областной прокуратуры. По факту атаки уже начато досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

"Погибли две козы – любимицы ребятишек, которые были спасены из зоны боевых действий. Одна из них была беременна", – сообщили в пресс-службе Фельдман экопарка.

Обратите внимание: фото и видео, расположенные ниже, содержат чувствительные кадры!

Удар произошел около часу ночи. Очевидцы сообщают, что повторные удары по экопарку произошли уже по прибытии сотрудников, пытавшихся спасти животных. Ветеринары сейчас осматривают жителей экопарка и оценивают масштабы нанесенного ущерба.

Напомним, в ночь на 3 марта враг также атаковал многоэтажное здание в Харькове. Известно о четырех пострадавших в результате удара.

Теги:
#Харьков #Животные #Экопарк