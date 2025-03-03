Кров та розкидані туші тварин: стали відомі наслідки удару росіян по екопарку Фельдмана під Харковом (фото, відео)

Прокуратура вже розпочала розслідування

У ніч на 3 березня російські війська атакували безпілотником екопарк у селі Лісне, що поблизу Харкова. Внаслідок удару було зруйновано вольєри, медпункт, будинок матері та дитини. Крім того, загинуло дві кози з Контактного двору, одна з яких була вагітна.

Про це повідомили в пресслужбі самого екопарку та Харківської обласної прокуратури. За фактом атаки вже розпочато досудове розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

"Загинули дві кози – улюблениці дітлахів, які були врятовані із зони бойових дій. Одна з них була вагітна", – повідомили в пресслужбі Фельдман екопарку.

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Удар стався близько першої години ночі. Очевидці повідомляють, що повторні удари по екопарку відбулися вже після прибуття співробітників, які намагалися врятувати тварин. Ветеринари зараз оглядають мешканців екопарку та оцінюють масштаби завданої шкоди.

Нагадаємо, у ніч на 3 березня ворог також атакував багатоповерховий будинок у Харкові. Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару.