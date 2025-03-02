Відразу в кількох областях України вибухи: є приліт у багатоповерхівку (оновлено)

Росіяни влаштували нічний обстріл України

З настанням вечора росіяни знову запустили безпілотників Україною. Після цього вибухи пролунали у Харкові та інших частинах України.

Зокрема повідомлялося про влучення одного з БПЛА до житлової багатоповерхівки. Про це поінформували мер Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

"Один з ударів – у центральній частині міста. Є загоряння балкона у багатоквартирному будинку. На місці працюють рятувальники. На цю хвилину – без постраждалих", – повідомив Синєгубов.

За його словами, ще один вибух був зафіксований у Салтівському районі.

UPD: за даними на 23:00 відомо про чотирьох постраждалих. Усі вони відмовилися від госпіталізації.

На знімках з місця прильоту видно, що в будинку було зруйновано кілька балконів, а також багато вікон. Зважаючи на все, в одній із квартир на верхньому поверсі було загоряння.

На тлі цього надходила інформація про вибухи у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також у Повітряних силах попередили про запуск нових груп БПЛА з півдня.

Як повідомлялося раніше, 1 березня росіяни завдали удару балістичною ракетою по Одесі. За попередньою інформацією, удар припав на контейнеровоз швейцарської компанії.