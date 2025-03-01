Росіяни атакували Запоріжжя: повідомляється про пожежу (оновлено)

Загарбники влаштували черговий нічний обстріл

Росіяни з наближенням ночі традиційно влаштовують масштабні запуски БПЛА Україною. Цього разу пуски було здійснено з півдня та сходу, а Запоріжжі вже повідомили про приліт.

Про це інформують моніторингові та місцеві групи. За даними пресслужби Повітряних сил, загроза спостерігається для Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей.

Місцевий моніторинговий канал "Гнила Черешня" закликав усіх мешканців Запоріжжя залишити вулиці. Також він повідомив, що російський безпілотник упав на житловий будинок.

Водночас голова ОВА Іван Федоров попросив перебувати в безпечних місцях до оголошення відбою. Він також підтвердив інформацію про приліт. Зазначається, що внаслідок ворожого удару постраждала 31-річна жінка, яку медики доставили до лікарні.

Місцеві канали повідомили, що над однією з житлових багатоповерхівок підіймається дим і видно вогонь. Інформація про постраждалих не надходила, але на місце вже виїхали представники профільних служб.

Як повідомлялося раніше, 1 березня росіяни завдали удару балістичною ракетою по Одесі. За попередньою інформацією, удар припав на контейнеровоз швейцарської компанії.