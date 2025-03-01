Россияне атаковали Запорожье: сообщается о пожаре

Захватчики устроили очередной ночной обстрел

Россияне с приближением ночи традиционно устраивают масштабные запуски БПЛА по Украине. На этот раз пуски были осуществлены с юга и востока, а Запорожье уже сообщили о прилете.

Об этом информируют мониторинговые и местные группы. Согласно данным пресс-службы Воздушных сил, угроза наблюдается для Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.

Местный мониторинговый канал "Гнилая Черешня" призвал всех жителей Запорожья покинуть улицы. Также он сообщил, что российский беспилотник упал на жилой дом.

В то же время глава ОВА Иван Федоров попросил находиться в безопасных местах до объявления отбоя. Он также подтвердил информацию о прилете.

Местные каналы сообщили, что над одной из жилых многоэтажек поднимается дым и виден огонь. Информации о пострадавших не поступало, но на место уже выехали представители профильных служб.

Как сообщалось ранее, 1 марта россияне нанесли удар баллистической ракетой по Одессе. По предварительной информации, удар пришелся на контейнеровоз швейцарской компании.