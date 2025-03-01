Хронологія війни — день 1102: Росія завдає ударів, а в Україні паніка через скандал у США

1 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1102 день війни росіяни атакували Одещину та Харків.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1102 день. Після скандалу на зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом, російські окупанти з новими силами кинулися тероризувати українців.

Як проходить 1102 день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останній час – усі ці та інші військові новини 1 березня " Телеграф " зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російські військові завдали серії ударів по Харкову, серед іншого є прильоти біля житлових будинків та медичного закладу.

Також під ударом була Одеська область, там спалахнув житловий будинок, підприємство та автомобілі, загинула людина.

А ось як виглядають карти бойових дій на початок доби:

Карта, де зараз тривають бої за Торецьк та Покровськ 01.03.2025

Карта бойових дій у Сумській області 01.03.2025

З ситуацією в Україні 26 лютого можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1099: РФ зменшує темп на фронті, а в Україні показали "Угоду про копалини"

Про новини та події 27 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1100: російські БПЛА літають над Україною, а окупанти тиснуть під Покровськом

Про те, що відбувалося 28 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1101: візит Зеленського до США та чутки про "прорив" росіян на Сумщині