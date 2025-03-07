Росія атакувала Харків. Спалахнула пожежа, пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (відео)

На місці працюють рятувальники та медики

Вибух у Харкові пролунав під час масштабної ракетно-дронової атаки Росії на Україну близько 6:30 у п'ятницю, 7 березня. Є влучання по цивільному інфраструктурному обʼєкту у Київському районі міста, відомо вже про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Тривають пошуково-рятувальні роботи, з-під уламків будівлі дістали живу жінку, її обстежують лікарі.

"На місці влучання пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців", — написав він.

Згодом мер додав, що крім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинку, постраждали й інші обʼєкти. Зайнялися 10 гаражів та 5 автівок. Врятовано шестеро людей.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по цивільному підприємству. Є займання автомобілів.

До медичної установи госпіталізовані 65-річна жінка та 61-річний чоловік. Іншим постраждалим медичну допомогу надали на місці.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці 7 березня пролунали два потужних вибухи в Тернополі. Ворог завдав ракетного удару, попередньо, по газотранспортній системі, частина Тернополя лишилася без світла.