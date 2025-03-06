Хронология войны — день 1107: бои в Курской области и обстрелы Кривого Рога

6 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1107 день войны россияне продолжают обстрелы мирных городов

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1107 дней. За прошедшие сутки наиболее горячим было Курское направление, а на Торецком произошло больше боевых столкновений, чем на Покровском.

Как проходит 1107 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последнее время – все эти и другие военные новости 6 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Количество пострадавших после ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до 11

О том, что происходило 3 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1104: обещания помощи от Европы и удар по полигону на Днепропетровщине

С ситуацией в Украине 4 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1105: приостановка помощи от США и обстрелы мирных городов

О новостях и событиях 5 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1106: новые заявления Трампа и подготовка к переговорам