Хронологія війни — день 1107: бої в Курській області та обстріли Кривого Рогу

6 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1107 день війни росіяни продовжують обстріл мирних міст

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1107 днів. Минулої доби найбільш гарячим був Курський напрям, а Торецькому сталося більше бойових зіткнень, ніж Покровському.

Як проходить 1107 день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останній час – усі ці та інші воєнні новини 6 березня " Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Кількість постраждалих після ракетного удару Кривим Рогом збільшилася до 11

Про те, що відбувалося 3 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1104: обіцянки допомоги від Європи та удар по полігону на Дніпропетровщині

З ситуацією в Україні 4 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1105: призупинення допомоги від США та обстріл мирних міст

Про новини та події 5 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1106: нові заяви Трампа та підготовка до переговорів