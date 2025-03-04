Хронологія війни — день 1105: обстріли Одеси та бої під Покровськом

4 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1105 день війни росіяни обстрілюють Одесу та сповільнюються на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1105 днів. Минулої доби на фронті сталося менше сотні бойових зіткнень, але на деяких напрямках їх інтенсивність зросла.

Як проходить 1105 день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останній час – усі ці та інші воєнні новини 4 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Чотири людини постраждали через удар по Одесі.

00:00 Росіяни знову обстріляли Одесу. У місті чули вибухи.

З ситуацією в Україні 1 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1102: просування Росії на Курщині та візит Зеленського до Британії

Про новини та події 2 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1103: саміт у Лондоні та скандал з МАГАТЕ

Про те, що відбувалося 3 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1104: обіцянки допомоги від Європи та удар по полігону на Дніпропетровщині