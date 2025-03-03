Хронологія війни — день 1104: обіцянки Європи та нові обстріли

3 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1104 день війни росіяни запускають безпілотники та продовжують наступ на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1104 дні. На фронті зафіксовано майже сотню бойових зіткнень, проте вперше за тривалий час на Покровському напрямку сталося менше ніж 20 російських штурмів за день.

Як проходить 1104 день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останній час – усі ці та інші військові новини 3 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США, повідомив президент Зеленський перед відльотом із Британії.

На цьому тлі у Кривому Розі пролунали вибухи безпілотників.

Про те, що відбувалося 28 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1101: візит Зеленського до США та чутки про "прорив" росіян на Сумщині

З ситуацією в Україні 1 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1102: просування Росії на Курщині та візит Зеленського до Британії

Про новини та події 2 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1103: саміт у Лондоні та скандал з МАГАТЕ