Хронология войны — день 1104: обещания Европы и новые обстрелы

3 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1104 день войны россияне запускают беспилотники и продолжают наступление на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1104 дня. На фронте зафиксировано почти сотня боевых столкновений, однако впервые за длительное время на Покровском направлении произошло менее 20 российских штурмов за день.

Как проходит 1104 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последнее время – все эти и другие военные новости 3 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с США, сообщил президент Зеленский перед отлетом из Британии.

На этом фоне в Кривом Роге прозвучали взрывы беспилотников.

О том, что происходило 28 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1101: визит Зеленского в США и слухи о "прорыве" россиян на Сумщине

С ситуацией в Украине 1 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1102: продвижение России на Курщине и визит Зеленского в Британию

О новостях и событиях 2 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1103: саммит в Лондоне и скандал с МАГАТЭ