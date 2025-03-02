Хронология войны — день 1103: россияне обстреливают Украину и наступают под Покровском

2 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1103 день войны россияне запускают беспилотники и продолжают наступление на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1103 дня. Россияне продолжают давить под Покровском, но горячими также остаются Курское, Торецкое и Лиманское направления.

Как проходит 1103 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последнее время – все эти и другие военные новости 2 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во время саммита ЕС может быть согласовано выделение помощи Украине на "сотни миллиардов евро".

О новостях и событиях 27 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1100: российские БПЛА летают над Украиной, а оккупанты давят под Покровском

О том, что происходило 28 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1101: визит Зеленского в США и слухи о "прорыве" россиян на Сумщине

С ситуацией в Украине 1 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1102: продвижение России на Курщине и визит Зеленского в Британию