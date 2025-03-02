Хронологія війни — день 1103: росіяни обстрілюють Україну і наступають під Покровськом

2 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1103 день війни росіяни запускають безпілотники та продовжують наступ на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1103 дні. Росіяни продовжують тиснути під Покровськом, але гарячими також залишаються Курський, Торецький та Лиманський напрями.

Як проходить 1103 день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останній час – усі ці та інші воєнні новини 2 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що під час саміту ЄС може бути узгоджено надання допомоги Україні на "сотні мільярдів євро".

Про новини та події 27 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1100: російські БПЛА літають над Україною, а окупанти тиснуть під Покровськом

Про те, що відбувалося 28 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1101: візит Зеленського до США та чутки про "прорив" росіян на Сумщині

З ситуацією в Україні 1 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1102: просування Росії на Курщині та візит Зеленського до Британії