Хронологія війни — день 1109: критична ситуація на Курщині та атаки по Одесі та Добропіллю

8 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1109 день війни росіяни продовжують тероризувати українців дронами

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1109 днів. Президент США Дональд Трамп продовжує спантеличувати заявами про Україну та Росію. Також дуже тривожна ситуація в районі Суджі Курської області, де російські військові здійснили прорив.

Як проходить 1109-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на Покровському напрямку та в Курській області, останні заяви зі США та Росії — все це та інші військові новини 8 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росія завдала масованого удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси, є руйнування, спалахнула АЗС та промислова будівля.

Також було завдано удару по Добропіллю Донецької області, вже відомо про щонайменше п’ять загиблих та 15 постраждалих.

Станом на початок доби карти бойових дій від DeepState виглядають так:

Суджа Курської області на карті бойових дій DeepState 08.03.2025

Покровськ на карті бойових дій DeepState 08.03.2025

З ситуацією в Україні 5 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1106: нові заяви Трампа та підготовка до переговорів

Про новини та події 6 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1107: підготовка до переговорів зі США та бої в Курській області

Про те, що відбувалося 7 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1108: річниця загибелі Да Вінчі та нові заяви РФ про переговори