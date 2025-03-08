Фото дня: снимок мальчика с цветами из обстрелянного Доброполья 8 Марта трогает до слез

В городе горел целый квартал

Фото последствий удара по Доброполью изрядно взволновали сеть. Особенно снимок молодого человека, который несет цветы на фоне разрушенного дома.

Эти кадры сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, побывавший на месте событий. По состоянию на 16:00 известно об 11 погибших и 40 пострадавших.

"Доброполье. Несмотря на трагедию и смерть 11 человек в результате обстрела, парень все равно несет цветы, чтобы поздравить родную женщину", — говорится в сообщении.

На фото изображен молодой человек с букетом белых тюльпанов. Он шел с ними мимо эпицентра взрывов в городе. Этот снимок умиляет пользователей. Они поддерживали юношу.

"Может, эти весенние цветы кому-то не дадут сойти с ума среди этого кошмара", — говорится в комментарии под фото.

Напомним, что ночью 7 марта Россия нанесла комбинированный удар по Доброполью. Были применены ракеты "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2". В результате атаки повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. После серии взрывов в городе фактически загорелся целый квартал.

Больше фото последствий российского удара по Доброполью в материале "Вместо квартир теперь черные пропасти. Большой репортаж с обстрелянного Доброполья".

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядят Доброполье, Богодухов, Одесса, которые ночью атаковала РФ.