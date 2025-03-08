В Доброполье на Донетчине горел целый квартал, количество жертв стремительно растет (фото)

Пострадали дети

Доброполье подверглось жестокому обстрелу со стороны российской армии. Вечером 7 марта россияне ударили по центру этого городка в Покровском районе Донецкой области, убив как минимум 11 человек.

Обновленные данные о жертвах и последствиях российской атаки на утро 8 марта сообщили в ГСЧС. Предварительно сообщалось о гибели четырех человек, к утру количество жертв достигло 11 людей. Еще 30 человек получили ранения.

Пострадал целый квартал — повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. В жилых домах и административном здании возникли пожары.

Когда спасатели тушили огонь, россияне нанесли повторный удар (вероятно, "шахедом"). Повреждение получила пожарная машина.

"Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидированы три возгорания общей площадью 190 кв. м", — говорится в сообщении.

Среди раненых дети

В полиции сообщили, что среди раненых — пятеро детей. Продолжается спасательная операция.

Россияне нанесли по городу комбинированный удар, предварительно, ракетой "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БпЛА "Герань-2". Некоторые дома выгорели почти полностью, среди поврежденных зданий — торговый центр.

"Более 10 часов на местах попаданий работают взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции и все профильные службы. Продолжается ликвидация пожара, разбор завалов и эвакуация людей. Точное количество пострадавших и разрушений устанавливается", — добавили в полиции.

Как сообщал "Телеграф", вечером 7 марта россияне также атаковали Одессу. Они ударили беспилотниками, попадание в объекты гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.