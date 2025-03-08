Выгоревшие дома, разбитые авто. Как выглядят Доброполье, Богодухов, Одесса, которые ночью атаковала РФ (фото и видео)

Кадры с мест ударов ужасают

Доброполье, Богодухов, Одесса были атакованы российской армией вечером 7 и в ночь на 8 марта. Погибли люди, загорелись пожары, есть значительные разрушения.

Доброполье

В прокуратуре Донецкой области сообщили, что в результате российских обстрелов Доброполья погибли 11 человек. Еще 30 получили ранения, среди них пятеро детей — 9, 14, 17-летние девочки и мальчики 10 и 11 лет. Россияне совершили массированную комбинированную атаку. Предварительно они били ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

Удары пришлись на центр с плотной жилой застройкой. Кроме многоквартирных домов, часть которых охватил пожар, повреждены автомобили.

Богодухов

Российские беспилотники ударили по гражданскому предприятию в этом городе Харьковской области. По предварительным данным, погибли три человека, еще семеро пострадали, сообщили в ГСЧС. Разрушены производственные цеха, произошел масштабный пожар, охвативший 2 000 кв. м.

Одесса

Враг нанес массированный удар беспилотниками по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы поздно вечером 7 марта. Вспыхнули пожары, горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели на открытой территории и четырехэтажное промышленное здание. Кроме того, пострадала критическая инфраструктура. В сети появились фото и видео последствий атаки.

По словам владельца пострадавшего автосалона строительной и дорожной техники, Александра Завадского, пострадало 10 машин. В момент удара они находились на стоянке.

Как сообщал "Телеграф ", 6 марта россияне двумя беспилотниками ударили по терминалу Новой почты в Сумах. Погиб мужчина, терминал разрушен. Сгорели все 2 576 посылок, находившихся на территории терминала. Заявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн. грн.