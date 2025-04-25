Хронология войны — день 1157: россияне давят в направлении Торецка и Покровска

25 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1157 день войны россияне продолжают давление на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1157 дней. На фронте наблюдается стабильно напряженная ситуация, а количество суточных боевых столкновений превышает сотню. По-прежнему наиболее активные боевые действия проходят на Покровском направлении.

Как проходит 1157-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Харьков под очередным массированным ударом беспилотников российских оккупантов. По меньшей мере, пять прилетов было по городу, заявил городской голова Игорь Терехов.

00:00 Армия РФ заняла Калиново юго-западнее Торецка, сообщает Deep State. По информации паблика, также россияне продвинулись возле Березовки и Тарасовки в том же направлении.

С ситуацией в Украине 22 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1154: обострение ситуации на фронте, обстрел Запорожья и Харькова

О новостях и событиях 23 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1155: трагедия в Марганце и наступление россиян под Покровском

О том, что происходило 24 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1156: атака на Украину, давление Трампа и срочный возврат Зеленского