Хронология войны — день 1155: Украина под масштабным ударом, а россияне давят под Покровском

23 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1155 день войны Украина вновь содрогается от масштабных обстрелов

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1155 дня. За прошедшие сутки на фронте произошло 118 боевых столкновений, из которых более 40 зафиксировано на Покровском направлении. Также существенная активация сил противника замечена на Курском направлении.

Как проходит 1155-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

10:20. РФ выпустила по Украине 134 дрона этой ночью, — Воздушные силы. Силы ПВО сбили 67 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

09:20. Россияне ударили FPV-дроном прямо по автобусу с людьми в Марганце на Днепропетровщине. По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 9 погибших и 30 раненых людях. Люди просто ехали на работу – они работали на одном из предприятий.

08:30. Утром оккупанты массированно атаковали Харьков беспилотниками. "На данную минуту зафиксировано шесть ударов по городу. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе".

На месте прилетов масштабный пожар. Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются", — говорит мэр Харькова Игорь Терехов. В Индустриальном районе города зафиксировано попадание беспилотника "Молния" в жилой многоквартирный дом. К счастью, он попал в технический этаж. Информации о жертвах или пострадавших нет.

7:30 В Броварском районе Киевской области в результате падения обломков вражеского беспилотника возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе, сообщили в ГСЧС. Загорелись два отдельно стоящих здания, спасатели потушили пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

05:00 Большинство оставшихся в воздухе беспилотников россиян сконцентрированы на Харьковщине. При этом за ночь под ударами врага оказались Полтава, Одесса и Харьков, боевая работа ПВО велась вблизи Киева, Запорожья и Днепра.

3:00 Россияне нанесли по Харькову несколько ударов беспилотниками. Есть информация о масштабном пожаре

1:00 Согласно предварительной информации, два человека пострадали после удара по Одессе.

00:00 Украина находится под российским обстрелом. Взрывы слышали в Херсоне, в Полтаве наблюдаются перебои со светом, а в Одессе масштабный пожар в частном секторе.

О том, что происходило 20 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1152: россияне сорвали "перемирие" и продвинулись на Лиманском направлении

С ситуацией в Украине 21 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1153: конец "перемирия" Путина и ожесточенные бои на фронте

О новостях и событиях 22 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1154: обострение ситуации на фронте, обстрел Запорожья и Харькова