Хронология войны — день 1152: россияне объявили "перемирие", но бои продолжаются

20 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1152 день войны россияне объявили о "перемирии", но бои на фронте продолжаются

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1152 день. За предыдущие сутки на фронте было зафиксировано более сотни боевых столкновений, даже несмотря на "пасхальное перемирие Путина".

Как проходит 1152-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Президент Владимир Зеленский подтвердил, что на ряде участков фронта стало немного тише, но во многих местах продолжаются жестокие бои с российскими оккупантами, в частности, в Курской и Белгородской областях.

00:00 Ситуация на фронте остается напряженной, хотя местами стали действительно тише, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

О том, что происходило 17 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1149: ВСУ отразили большое наступление россиян возле Покровска

С ситуацией в Украине 18 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1150: "Страстная пятница" под обстрелами и очередные угрозы Трампа

О новостях и событиях 19 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1151: Путин объявил "Пасхальное перемирие", а Украина вернула домой почти 300 воинов