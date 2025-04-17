Хронология войны — день 1149: россияне ударили по Днепру и давят под Покровском

17 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1149 день войны россияне продолжают терроризировать мирные города, но буксуют на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1149 дней. За предыдущие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения, из которых треть на Покровском направлении. Как и прежде оно остается самым горячим.

Как проходит 1149 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 апреля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Вследствие удара по Днепру погибла молодая девушка, а еще 7 человек пострадали. Городской глава Борис Филатов сообщил, что один из беспилотников взорвался в ста метрах от мэрии, кроме того был поврежден магазин его жены.

С ситуацией в Украине 14 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1146: россияне атаковали Сумы, а Трамп назвал "виноватых" в войне

О новостях и событиях 15 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1147: ВСУ отомстили за удар по Сумам, а в Украине продолжат военное положение

О том, что происходило 16 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1148: россияне сбрасывают ядовитые капсулы с дронов и казнили военнопленного ВСУ