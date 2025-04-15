Хронология войны — день 1147: бои на фронте замедлились, но обстрелы продолжаются

15 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1147 день войны россияне слегка замедлились на фронте, но не планируют останавливать войну

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1147 дней. На фронте за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения, из которых почти тридцать на Покровском направлении. Горячими также остаются Курское и Лиманское на правления.

Как проходит 1147 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 апреля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 В Сумской области замечены несколько российских беспилотников, была слышна работа ПВО.

00:00 Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц свой первый иностранный визит планирует совершить в Украину, пишет Welt.

О новостях и событиях 12 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1144: слухи о "разделе Украины" и гибель молодого пилота F-16

О том, что происходило 13 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1145: замедление боев на фронте и трагедия в Сумах

С ситуацией в Украине 14 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1146: россияне атаковали Сумы, а Трамп назвал "виноватых" в войне