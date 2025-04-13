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Хронология войны – день 1145: бои на фронте замедлились, но воздушный террор продолжается

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
1145 день войны России против Украины
1145 день войны России против Украины. Фото Телеграф

13 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1145 день войны россияне вновь запускают БПЛА.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1145 дней. За предыдущие сутки впервые за длительное время произошло меньше сотни боевых столкновений, а самым горячим стало Курское направление. Впрочем, Покровское не намного "спокойней".

Как проходит 1145 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 апреля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной замечены около 20 БПЛА. Большая часть из них в северных областях.

О том, что происходило 10 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1142: россияне атаковали Днепр и давят в Торецке

С ситуацией в Украине 11 апреля можно ознакомиться в этом материале:Хронология войны – день 1143: россияне давят на фронте, а "Рамштайн" радует результатами

О новостях и событиях 12 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1144: слухи о "разделе Украины" и гибель молодого пилота F-16

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#Украина #Россия #Война