Война — день 1146: Украина в трауре по Сумам, а россияне уже обстреляли Одессу

14 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1146 день войны россияне продолжают устраивать воздушный террор и продолжают наступать на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1146 дней. За прошедшие сутки на фронте произошло 117 боевых столкновений, из которых 38 зафиксированы на Покровском направлении. Также горячими остаются Лиманское, Торецкое и Курское направления.

Как проходит 1146 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 апреля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

05:25 Объявлена ​​баллистическая угроза для южных и восточных регионов. Возможны пуски ракет из Курской области.

05:00 Постоянно появляются новые группы вражеских БПЛА. Также над Запорожской областью много вражеских разведчиков.

03:00 Все группы БПЛА, которые были над Украиной, уничтожены. Одессу второй раз за ночь атаковали беспилотники.

01:00 Приблизительно три ударных БПЛА находятся в Кировоградской области. В Запорожье сообщают об активности разведывательных БПЛА россиян.

00:00 Вследствие российской атаки на Одессу пострадали пять человек. Согласно данным ОВА, у них осколочные ранения и ожоги.

С ситуацией в Украине 11 апреля можно ознакомиться в этом материале:Хронология войны – день 1143: россияне давят на фронте, а "Рамштайн" радует результатами

О новостях и событиях 12 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1144: слухи о "разделе Украины" и гибель молодого пилота F-16

О том, что происходило 13 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1145: замедление боев на фронте и трагедия в Сумах