Хронология войны — день 1151: успех ВСУ под Покровском и "Страстная суббота" под звуки ПВО

19 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1151 день войны россияне продолжают делать циничные заявления и атаковать "Шахедами"

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1151 день. За предыдущие сутки на фронте произошло более 120 боевых столкновений, российские военные пустили в ход ракеты, КАБы, более тысячи дронов-камикадзе.

Как проходит 1151-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины множество вражеских дронов. Есть опасность для Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Силы обороны Украины отбросили противника в Удачном на Покровском направлении, сообщают аналитики DeepState.

Карта боевых действий на Покровском направлении Донецкой области 18.04.2025

О новостях и событиях 16 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1148: россияне сбрасывают ядовитые капсулы с дронов и казнили военнопленного ВСУ

О том, что происходило 17 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1149: ВСУ отразили большое наступление россиян возле Покровска

С ситуацией в Украине 18 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1150: "Страстная пятница" под обстрелами и очередные угрозы Трампа