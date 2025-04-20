Хронологія війни — день 1152: росіяни оголосили "перемир’я", але бої продовжуються

20 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1152 день війни росіяни оголосили про "перемир’я", але бої на фронті продовжуються

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1152 день. За попередню добу на фронті було зафіксовано понад сотню бойових зіткнень, навіть попри "Великоднє перемир’я Путіна".

Як проходить 1152-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

05:00 Станом на зараз – без повітряних загроз.

03:00 У Євросоюзі вимагають доказів того, що Росія дійсно припинила вогонь в Україні.

01:00 Президент Володимир Зеленський підтвердив, що на низці ділянок фронту стало трохи тихіше, але у багатьох місцях тривають жорстокі бої з російськими окупантами, зокрема в Курській та Бєлгородській областях.

00:00 Ситуація на фронті залишається напруженою, хоча місцями стало справді тихіше, повідомив лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс".

Про те, що відбувалося 17 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1149: ЗСУ відобразили великий наступ росіян біля Покровська

З ситуацією в Україні 18 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1150: "Пристрасна п’ятниця" під обстрілами та чергові погрози Трампа

Про новини та події 19 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1151: Путін оголосив "Великоднє перемир’я", а Україна повернула додому майже 300 воїнів