Рус

Хронологія війни — день 1150: росіяни тиснуть біля Покровська та запускають дрони

Автор
Юлія Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1150 день війни Росії проти України
1150 день війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua

18 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1150 день війни росіяни намагаються просунутись на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1150 днів. За попередню добу на фронті сталося 114 бойових зіткнень, з яких майже половина на Покровському напрямку. Як і раніше, він залишається найгарячішим.

Як проходить 1150 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 квітня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 На Херсонщині через російський дроновий удар загинули двоє працівників дорожньої служби, — глава ОВА Прокудін.

Чиновник уточнив, що це відбулося біля населеного пункту Стійке. Там БПЛА окупантів влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт.

"Внаслідок удару смертельні поранення дістали чоловіки, 36 та 44", — розповів він.

З ситуацією в Україні 15 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1147: ЗСУ помстилися за удар по Сумах, а в Україні продовжать воєнний стан

Про новини та події 16 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1148: росіяни скидають отруйні капсули з дронів і стратили військовополоненого ЗСУ

Про те, що відбувалося 17 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1149: ЗСУ відбили великий наступ росіян біля Покровська

Теги:
#Україна #Росія #Війна