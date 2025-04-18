Хронологія війни — день 1150: росіяни тиснуть біля Покровська та запускають дрони

18 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1150 день війни росіяни намагаються просунутись на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1150 днів. За попередню добу на фронті сталося 114 бойових зіткнень, з яких майже половина на Покровському напрямку. Як і раніше, він залишається найгарячішим.

Як проходить 1150 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 квітня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 На Херсонщині через російський дроновий удар загинули двоє працівників дорожньої служби, — глава ОВА Прокудін.

Чиновник уточнив, що це відбулося біля населеного пункту Стійке. Там БПЛА окупантів влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт.

"Внаслідок удару смертельні поранення дістали чоловіки, 36 та 44", — розповів він.

З ситуацією в Україні 15 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1147: ЗСУ помстилися за удар по Сумах, а в Україні продовжать воєнний стан

Про новини та події 16 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1148: росіяни скидають отруйні капсули з дронів і стратили військовополоненого ЗСУ

Про те, що відбувалося 17 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1149: ЗСУ відбили великий наступ росіян біля Покровська