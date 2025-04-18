Пошкоджені музей ретро-авто, фітнес-клуб та офіс АТБ. Як виглядає Дніпро після ракетного удару (фото та відео)

Росія б'є по музеях та спортклубах

Черговий ракетний удар по Дніпру російська армія завдала рано вранці у п'ятницю, 18 квітня. Пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс популярної мережі супермаркетів АТБ.

Офіс АТБ пошкоджений вибуховою хвилею

В мережі показали фото та відео наслідків російських ударів по мирному місту. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Співвласник АТБ Борис Марков опублікував кадри пошкодженого вибуховою хвилею офісу на своїй Facebook-сторінці.

"Офіс, який став нашою гордістю та впізнаваним обличчям компанії, новим сучасним та комфортним місцем праці для багатьох наших співробітників! Що ж! Нам не вперше долати такі виклики! Але ми впораємося. Відбудуємо, полагодимо та продовжимо працювати! Станемо ще міцніше, ще наполегливіше та ще зліше на наших ворогів", — написав він.

Фітнес-центр призупиняє роботу

Telegram-канал "Дніпро Оперативний" публікує фото та відео пошкоджених росіянами будівель. У фітнес-центрі понівечено тренажери. Купа битого скла, співробітники прибирають наслідки удару. Клуб призупиняє роботу, тренування тимчасово скасовані.

Знову пошкоджено музей "Машини Часу"

Також вдруге за короткий час постраждав музей "Машини Часу". На його Facebook-сторінці опубліковано відео з камер спостереження з моментом вибуху.

Під час російського удару безпілотниками у березні, він також був пошкоджений. Тоді експонати не постраждали. Там зібрано понад 50 ретро-автомобілів та багато інших цікавих експонатів.

Як повідомляв "Телеграф", російський обстріл Дніпра 16 квітня забрав життя неповнолітньої дівчини. Вероніка Карячка була студенткою 2-го драматичного курсу Дніпровського фахового мистецько-художнього коледжу культури.