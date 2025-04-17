У неї попереду було ціле життя: стало відоме ім'я 17-річної дівчини, яка загинула від російського удару по Дніпру

Їй назавжди залишиться 17 років...

Російський обстріл Дніпра 16 квітня забрав життя неповнолітньої дівчини. Вона була студенткою 2-го драматичного курсу Дніпровського фахового мистецько-художнього коледжа культури.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу в Facebook. Загиблою виявилася Вероніка Карячка, яку згадють як яскраву, талановиту й щиру дівчину, сповнену мрій та великих сподівань.

Знайомі її кажуть, що вона завжди надихала оточуючих своєю енергією, добротою та прагненням досягти висот у житті.

"Студенти та педагоги висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і друзям Вероніки. Разом із вами розділяємо гіркий біль утрати", — йдеться в дописі.

За інформацією Володимира Зеленського, дівчині було 17 років.

У шкільні роки дніпрянка активно займалася театральним мистецтвом у зразковій театральній студії "Велика перерва" в Нікополі. Вона брала участь у щорічних благодійних концертах "Жити завтра" та неодноразово представляла рідне місто на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях.

Крім того, студенти коледжу написали, що в момент влучання ворожого снаряду в гуртожиток дістав поранення також однокурсник Вероніки — Єгор Учкін — він перебуває в лікарні.

Що відомо про обстріл Дніпра

16 квітня у місті пролунала серія потужних вибухів — росіяни атакували безпілотниками. Загинуло 3 мирних жителів, поранені ще 30, зокрема п'ятеро дітей.

Обстріл пошкодив десятки багатоквартирних та приватних будинків. Також постраждали корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія, харчове підприємство, пошта, друкарня, адміністративна будівля, магазини та майже 15 автомобілів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України назвав усіх загиблих у Кривому Розі дітей після трагедії 4 квітня.