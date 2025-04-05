Їх убила Росія: з’явилися фото дітей, які загинули після обстрілу Кривого Рогу

Загалом загинуло дев’ятеро дітей, ще 12 поранено

У п’ятницю, 4 квітня, росіяни обстріляли Кривий Ріг. Вибух пролунав неподалік дитячого майданчика, де в цей час грали діти. Ракета, що буда запущена окупантами, забрала життя дев’яти неповнолітніх.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав їхні імена. Тепер місцеве видання "СВОЇ" оприлюднило їхні фотографії.

"Цих дітей убила Росія. Цинічним ударом балістичної ракети у Кривому Розі. Біль та ще більша ненависть", — йдеться у підписі до знімків.

Як відомо, загиблих дітей звали:

Тимофій – 3 роки

Радислав – 7 років

Аріна – 7 років

Герман – 9 років

Микита – 15 років

Аліна – 15 років

Данило – 15 років

Костянтин – 16 років

Микита – 17 років

Крім них, загинули ще 9 дорослих. Ще 62 особи отримали поранення, серед них 12 дітей.

Як повідомлялося раніше, росіяни завдали удару по місту ракетою "Іскандер-М" з касетною боєголовкою. Ракетний удар ворога припав по центру одного з мікрорайонів, біля дитячого майданчика та закладу громадського харчування. Один з очевидців, якому дивом вдалося вижити, підтвердив, що росіяни били саме по житловій інфраструктурі та мирним мешканцям – пошкоджено будинки та численні цивільні автомобілі.