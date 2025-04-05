Их убила Россия: появились фото детей, погибших после обстрела Кривого Рога

Всего погибло девять детей, еще 12 ранены

В пятницу, 4 апреля, россияне обстреляли Кривой Рог. Взрыв прогремел неподалеку от детской площадки, где в это время играли дети. Ракета, запущенная оккупантами, унесла жизни девяти несовершеннолетних.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал их имена. Теперь местное издание "СВОИ" обнародовало их фотографии.

"Этих детей убила Россия. Циническим ударом баллистической ракеты в Кривом Роге. Боль и еще большая ненависть", — говорится в подписи к снимкам.

Как известно, погибших детей звали:

Тимофей – 3 года

Радислав – 7 лет

Арина – 7 лет

Герман – 9 лет

Никита – 15 лет

Алина – 15 лет

Даниил – 15 лет

Константин – 16 лет

Никита – 17 лет

Помимо них погибли еще 9 взрослых. Еще 62 человека получили ранения, среди них 12 детей.

Как сообщалось ранее, россияне нанесли удар по городу ракетой "Искандер-М" с кассетной боеголовкой. Ракетный удар врага пришелся по центру одного из микрорайонов, у детской площадки и заведения общественного питания. Один из очевидцев, которому чудом удалось выжить, подтвердил, что россияне били именно по жилищной инфраструктуре и мирным жителям – повреждены дома и многочисленные гражданские автомобили.