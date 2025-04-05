Плач детей, вой сирен и дым: появилось видео первых минут после удара россиян по Кривому Рогу
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Этот день стал одним из самых трагических в Кривом Роге с 2022 года.
4 апреля российская армия обстреляла ракетой жилой микрорайон Кривого Рога Днепропетровской области. Удар пришелся рядом с детской площадкой — в момент, когда дети гуляли на улице, а жители готовились к спокойному вечеру.
Первые минуты после атаки опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Осторожно: данные кадры содержат чувствительный контент.
Местные власти и спасатели оперативно прибыли на место трагедии. Свидетели говорили о настоящем аде: среди тел погибших — дети, раненые находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие получали первую помощь на месте, а для экстренных служб обеспечили проезд.
От удара российской ракеты погибли 18 человек, из них 9 — дети. Более 60 человек получили ранения разной степени тяжести. Разрушены и повреждены жилые дома, автомобили, школа и другая инфраструктура микрорайона.
Однако трагедия на этом не кончилась. Вечером того же дня, 4 апреля, враг совершил по городу новую атаку — на этот раз с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Один из беспилотников попал в частный дом, убив пожилую женщину.
Этот день стал одним из самых трагических для Кривого Рога с начала полномасштабного вторжения России.
"Мы выстоим. И отомстим. За каждого! Соболезнования родным погибших. Силы и терпения раненым", — прокомментировал Белошицкий.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский назвал всех погибших в Кривом Роге детей. Младшему ребенку было 3 года, самому старшему — 17.