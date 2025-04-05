Трехлетний мальчик умер после удара РФ по Кривому Рогу. Он любил космос и божьих коровок (фото)

Ему было 3 года и 9 месяцев

Ракетный удар россиян рядом с детской площадкой в Кривом Роге унес жизни девяти детей. Одного из них, Тимофея, пытались реанимировать, у мальчика еще был пульс, однако, к большому сожалению, малыш не выжил.

Мама Тимофейчика рассказала Telegram-каналу "Свої Кривий Ріг", что мальчику было 3 года и 9 месяцев. В момент атаки они с бабушкой возвращались домой с детской площадки. Мать была дома, услышав взрыв, Валерия сразу побежала к своим.

"Тимофейчик был очень энергичным ребенком, увлекался космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и разнообразных жуков", — рассказала мама.

Она поделилась фотографиями сына. На кадрах – милый жизнерадостный мальчик, жизнь которого отняла Россия.

Вскоре после прилета российской ракеты рядом с детской площадкой, в сети появилось видео реанимации малыша. Это был Тимофейчик, которого пытались спасти.

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На утро после ракетного удара люди несут на место гибели 18 человек, 9 из которых — дети, цветы и игрушки. 7, 8, 9 апреля — Дни траура в Кривом Роге.

Как сообщал "Телеграф", россияне вечером 4 апреля совершили очередное военное преступление. Они ударили баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью по центру жилого квартала в Кривом Роге. Погибли 18 человек, 9 из них — дети. Еще 61 человек получил ранения.

Враги пытаются скрыть преступление: минобороны России подтвердило свой ракетный удар по Кривому Рогу, однако заявило, что якобы был атакован ресторан с "украинскими командирами и западными инструкторами", оценив "потери" от атаки якобы "до 85 военнослужащих".