Зеленский назвал всех погибших в Кривом Роге детей и жестко высказался в адрес США
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Россия убила семерых мальчиков и двух девочек
Ракетный удар по Кривому Рогу вечером в пятницу, 4 апреля, унес жизни девяти детей. Младшему ребенку 3 года, самому старшему — 17.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал их имена и возраст. Он отметил, что между ударом и запуском ракеты было всего несколько минут — россияне запустили ее из Таганрога (РФ).
Дети, убитые ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу
- Тимофей — 3 года
- Радислав — 7 лет
- Арина — 7 лет
- Герман — 9 лет
- Данил — 15 лет
- Никита — 15 лет
- Алина — 15 лет
- Константин — 16 лет
- Никита – 17 лет
"Также погибли, к сожалению, 9 взрослых. Мои соболезнования всем родным и близким", — написал президент.
Зеленский раскритиковал реакцию посольства США
Зеленский обратил внимание на реакцию Посольства Америки. Напомним, посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на удар россиян баллистической ракетой по Кривому Рогу. Однако Бринк не упомянула, что удар был нанесен именно российскими оккупантами.
"К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", — отметил глава государства.
Один из погибших детей в момент атаки ехал в машине с семьей
Telegram-канал "Свої Кривий Ріг" рассказал, что погибший семилетний Радислав Яцко в момент удара РФ ехал в машине вместе с семьей. Мальчик сидел позади отца, весь удар пришелся на ребенка.
"Отец Родиона сейчас в больнице. У него контузия, многочисленные ранения, поражения глаз. Мама Анна с 8-месячной дочерью Аделиной также пострадали, девочку порезало обломками. Они будут лечиться дома. Их бабушка, которая была в автомобиле, в больнице", — сказано в сообщении.
Удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля — что известно
Напомним, россияне вечером 4 апреля совершили очередное военное преступление. Они ударили баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью по центру жилого квартала в Кривом Роге. Погибли 18 человек, 9 из них — дети. Еще 61 человек получил ранения.
Враги пытаются скрыть преступление: минобороны России подтвердило свой ракетный удар по Кривому Рогу, однако заявило, что якобы был атакован ресторан с "украинскими командирами и западными инструкторами", оценив "потери" от атаки якобы "до 85 военнослужащих".
Ранее "Телеграф" рассказывал о трехлетнем Тимофейчике, который погиб от российской ракеты в Кривом Роге 4 апреля. В момент атаки они с бабушкой возвращались домой с детской площадки. Тимофея пытались реанимировать на месте удара, но, к большому сожалению, спасти малыша не удалось.