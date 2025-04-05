Зеленский назвал всех погибших в Кривом Роге детей и жестко высказался в адрес США

Россия убила семерых мальчиков и двух девочек

Ракетный удар по Кривому Рогу вечером в пятницу, 4 апреля, унес жизни девяти детей. Младшему ребенку 3 года, самому старшему — 17.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал их имена и возраст. Он отметил, что между ударом и запуском ракеты было всего несколько минут — россияне запустили ее из Таганрога (РФ).

Дети, убитые ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу

Тимофей — 3 года

Радислав — 7 лет

Арина — 7 лет

Герман — 9 лет

Данил — 15 лет

Никита — 15 лет

Алина — 15 лет

Константин — 16 лет

Никита – 17 лет

"Также погибли, к сожалению, 9 взрослых. Мои соболезнования всем родным и близким", — написал президент.

Зеленский раскритиковал реакцию посольства США

Зеленский обратил внимание на реакцию Посольства Америки. Напомним, посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на удар россиян баллистической ракетой по Кривому Рогу. Однако Бринк не упомянула, что удар был нанесен именно российскими оккупантами.

"К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", — отметил глава государства.

Один из погибших детей в момент атаки ехал в машине с семьей

Telegram-канал "Свої Кривий Ріг" рассказал, что погибший семилетний Радислав Яцко в момент удара РФ ехал в машине вместе с семьей. Мальчик сидел позади отца, весь удар пришелся на ребенка.

"Отец Родиона сейчас в больнице. У него контузия, многочисленные ранения, поражения глаз. Мама Анна с 8-месячной дочерью Аделиной также пострадали, девочку порезало обломками. Они будут лечиться дома. Их бабушка, которая была в автомобиле, в больнице", — сказано в сообщении.

Удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля — что известно

Напомним, россияне вечером 4 апреля совершили очередное военное преступление. Они ударили баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью по центру жилого квартала в Кривом Роге. Погибли 18 человек, 9 из них — дети. Еще 61 человек получил ранения.

Враги пытаются скрыть преступление: минобороны России подтвердило свой ракетный удар по Кривому Рогу, однако заявило, что якобы был атакован ресторан с "украинскими командирами и западными инструкторами", оценив "потери" от атаки якобы "до 85 военнослужащих".

Ранее "Телеграф" рассказывал о трехлетнем Тимофейчике, который погиб от российской ракеты в Кривом Роге 4 апреля. В момент атаки они с бабушкой возвращались домой с детской площадки. Тимофея пытались реанимировать на месте удара, но, к большому сожалению, спасти малыша не удалось.