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Зеленський назвав усіх загиблих у Кривому Розі дітей та жорстко висловився на адресу США

Автор
Олена Руденко
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Люди несуть на місце загибелі дітей іграшки та квіти Новина оновлена 05 квітня 2025, 14:23
Люди несуть на місце загибелі дітей іграшки та квіти. Фото Колаж "Телеграф"

Росія вбила сімох хлопчиків та двох дівчаток

Ракетний удар по Кривому Рогу ввечері у п'ятницю, 4 квітня, забрав життя дев'ятьох дітей. Найменшій дитині 3 роки, найстаршій — 17.

Президент України Володимир Зеленський назвав їхні імена та вік. Він наголосив, що між ударом та запуском ракети було лише кілька хвилин — росіяни запустили її з району Таганрога (РФ).

Діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу

  • Тимофій — 3 роки
  • Радислав — 7 років
  • Аріна — 7 років
  • Герман — 9 років
  • Данило — 15 років
  • Микита — 15 років
  • Аліна — 15 років
  • Костянтин — 16 років
  • Нікіта – 17 років

"Також загинули, на жаль, 9 дорослих. Мої співчуття всім рідним та близьким", — написав президент.

Зеленський розкритикував реакцію посольства США

Зеленський звернув увагу на реакцію Посольства Америки. Нагадаємо, посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на удар росіян балістичною ракетою по Кривому Рогу. Проте Брінк не згадала, що удар було завдано саме російськими окупантами.

"На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", — зазначив глава держави.

Один з загиблих дітей у момент атаки їхав у авто разом з сім'єю

Telegram-канал "Свої Кривий Ріг" розповів, що загиблий семирічний Радислав Яцко в момент удару РФ їхав у машині разом з родиною. Хлопчик сидів позаду батька, весь удар прийшовся на нього.

"Батько Родіон зараз в лікарні. В нього контузія, численні поранення, ураження очей. Мама Анна з 8-місячною донькою Аделіною також постраждали, дівчинку порізало уламками. Вони лікуватимуться вдома. Їхня бабуся, що була в авто, у лікарні", — йдеться у повідомленні.

Удар РФ по Кривому Рогу 4 квітня — що відомо

Нагадаємо, росіяни ввечері 4 квітня здійснили черговий воєнний злочин. Вони вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною по центру житлового кварталу у Кривому Розі. Загинуло 18 людей, 9 з них — діти. Ще 61 людина отримала поранення.

Вороги намагаються приховати злочин: так, міноборони Росії підтвердило свій ракетний удар по Кривому Рогу, проте заявило, що нібито було атаковано ресторан з "українськими командирами та західними інструкторами", оцінивши "втрати" від атаки у нібито "до 85 військовослужбовців".

Раніше "Телеграф" розповідав про трирічного Тимофійка, який загинув від російської ракети у Кривому Розі 4 квітня. В момент атаки вони з бабусею поверталися додому з дитячого майданчика. Тимофія намагалися реанімувати на місці удару, але, на превеликий жаль, врятувати малюка не вдалося.

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#Діти #Росія #Кривий Ріг #Ракетний удар #Володимир Зеленський