Дрони після балістики: росіяни масовано атакували "шахедами" Кривий Ріг, є пожежі та жертви (фото, оновлено)

Також зросла кількість загиблих та постраждалих через ракетну атаку росіян ввечері 4 квітня

Російські окупанти буквально через кілька годин після ракетного удару по Кривому Рогу масовано атакували місто ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків БПЛА є пожежі в деяких районах міста, загинула жінка, є поранені.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, щонайменше у чотирьох місцях почалися пожежі через влучання безпілотників, або падіння уламків.

"Пожежі у чотирьох місцях влучань шахедів. Ми всі на місцях. Вже розпочалася аварійно-рятувальна операція. Гасимо", – написав він.

Також, за даними Вілкула, знову зросла кількість загиблих та поранених внаслідок удару балістичною ракетою по місту ввечері 4 квітня. Загинуло від теракту росіян вже 18 осіб, половина з них – діти. Постраждалих вже 56 осіб.

"За наслідками ракетної атаки. На 00:00, на жаль, вже 18 загиблих, з них 9 дітей. Постраждалих — 56. Щодо шахедної атаки. Займаємось ліквідацією наслідків. Детальна інформація буде пізніше", – повідомив він.

Оновлено 00:59 Вілкул повідомив, що внаслідок атаки "шахедів" є загибла. Також є поранені мирні жителі. Вілкул зазначив, що продовжується гасіння пожеж, розгортається штаб допомоги громадянам.

"Щодо атаки шахедів. На зараз одна бабуся загинула – згоріла у приватному будинку, куди влучив шахед. П'ять поранених", – написав він.

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Нагадаємо, що росіяни ввечері 4 квітня здійснили черговий воєнний злочин – вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною по центру житлового кварталу у Кривому Розі. Внаслідок удару загинуло щонайменше 16 людей, шестеро з яких – діти, щонайменше 50 людей було поранено.

Зазначимо, вороги намагаються приховати злочин: так, міноборони Росії підтвердило свій ракетний удар по Кривому Рогу, проте заявило, що нібито було атаковано ресторан з "українськими командирами та західними інструкторами", оцінивши "втрати" від атаки у нібито "до 85 військовослужбовців". Вочевидь, російська пропаганда просто помножила на п'ять цифру загиблих від атаки цивільних.