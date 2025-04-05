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Плач дітей, виття сирен та дим: зʼявилось відео перших хвилин після удару росіян по Кривому Рогу

Автор
Марта Іваненко
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Автор
Ракетний удар по Кривому Рогу
Ракетний удар по Кривому Рогу. Фото Національна поліція України

Цей день став один із найтрагічніших у Кривому Розі з 2022 року

4 квітня російська армія обстріляла ракетою житловий мікрорайон Кривого Рогу. Удар прийшовся поруч із дитячим майданчиком — у момент, коли діти гуляли надворі, а мешканці готувалися до спокійного вечора.

Перші хвилини після атаки опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Обережно: дані кадри містять чутливий контент.

Місцева влада та рятувальники оперативно прибули на місце трагедії. Свідки говорили про справжнє пекло: серед тіл загиблих — діти, поранені знаходяться у важкому стані. Постраждалі отримували першу допомогу на місці, а для екстрених служб забезпечили проїзд.

Від удару російської ракети загинуло 18 людей, з них 9 — діти. Понад 60 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Зруйновано й пошкоджено житлові будинки, автівки, школа та інша інфраструктура мікрорайону.

Втім, трагедія на цьому не закінчилася. Увечері того ж дня, 4 квітня, ворог здійснив по місту нову атаку — цього разу за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Один із безпілотників влучив у приватний будинок, убивши літню жінку.

Цей день став одним із найтрагічніших для Кривого Рогу з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми вистоїмо. І помстимося. За кожного! Співчуття рідним загиблих. Сили й терпіння пораненим", — прокоментував Білошицький.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський назвав усіх загиблих у Кривому Розі дітей. Найменшій дитині було 3 роки, найстаршій — 17.

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#Обстріл #Дніпропетровська область #Кривий Ріг #Ракетний обстріл #Ракетний удар