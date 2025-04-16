Росіяни завдали масштабного удару по Дніпру: у місті пожежі, є постраждалі (оновлено)

Окупанти навіть не думають припиняти нічні обстріли

Росіяни продовжують свій нічний терор і пізно ввечері 16 квітня завдали масштабного удару по Дніпру. Місцеві джерела повідомляють, що у місті було чути близько десятка вибухів за 15 хвилин.

Як повідомили моніторингові групи, навколо міста було зафіксовано близько семи безпілотників, які спочатку рухалися у бік Кіровоградської області, але зрештою атакували Дніпро. Локальні телеграм-канали повідомляли, що у деяких місцях після прильотів видно пожежі.

UPD 00:00 Кількість загиблих збільшилась до двох осіб, а постраждалих до 16 осіб.

UPD 23:40 Внаслідок удару загинула молода дівчина, а ще семеро людей постраждали. Серед постраждалих 9-місячна дитина. Трьом постраждалим знадобилася госпіталізація, вони молоді хлопці 16, 18 та 20 років. За даними мера Бориса Філатова, один із прильотів стався за сотню метрів від мерії. Крім того, було пошкоджено магазин його дружини.

Крім того, у деяких районах спостерігаються перебої з електрикою. У мережі також з’явився знімок, на якому видно, як піднімається в небо стовп диму. Також з’явилися відеозаписи, на яких видно, що було знищено декілька цивільних автомобілів.

За даними обласної адміністрації, росіяни своєю атакою пошкодили кілька житлових будинків. Відомо, що двоє дітей постраждали. Городян закликали перебувати у безпечних місцях.

Як повідомлялося раніше, вранці у середу, 16 квітня, російські терористи атакували Таврійський мікрорайон (Центрального району) Херсона. При цьому вони самі ж показали в мережі момент вибуху в житловому районі міста.