Россияне нанесли масштабный удар по Днепру: в городе пожары, есть пострадавшие (обновлено)

Оккупанты даже не думают прекращать ночной террор

Россияне продолжают свой ночной террор и поздно вечером 16 апреля нанесли масштабный удар по Днепру. Местные источники сообщают, что в городе было слышно около десятка взрывов за 15 минут.

Как сообщили мониторинговые группы, вокруг города было зафиксировано около семи беспилотников, которые сначала двигались в сторону Кировоградской области, но затем атаковали Днепр. Локальные telegram-каналы сообщали, что в некоторых местах после прилетов видны пожары.

UPD 00:00 Количество погибших увеличилось до двух человек, а пострадавших до 16 человек.

UPD 23:40 Вследствие удара погибла молодая девушка, а еще семь человек пострадали. Среди пострадавших 9-месячный ребенок. Трем пострадавшим понадобилась госпитализация, они молодые парни 16, 18 и 20 лет. По данным мэра Бориса Филатова, один из прилетов случился в сотне метров от мэрии. Кроме того, был поврежден магазин его жены.

Кроме того, в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством. В сети также появился снимок, на котором видно, как в небо поднимается столб дыма. Также появились видеозаписи на которых видно, что было уничтожено несколько гражданских автомобилей.

Согласно данным областной администрации, россияне своей атакой повредили несколько жилых домов. Известно о том, что двое детей пострадали. Горожан призвали пребывать в безопасных местах.

Как сообщалось ранее, утром в среду, 16 апреля, российские террористы атаковали Таврический микрорайон (Центрального района) Херсона. При этом, они сами же и показали в сети момент взрыва в жилом районе города.