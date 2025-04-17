У нее впереди была целая жизнь: стало известно имя 17-летней девушки, погибшей от российского удара по Днепру

Ей навсегда останется 17 лет...

Российские обстрелы Днепра 16 апреля унесли жизнь несовершеннолетней девушки. Она была студенткой 2-го драматического курса Днепровского профессионального художественного колледжа культуры.

Об этом сообщили на странице учебного учреждения в Facebook. Погибшей оказалась Вероника Карячка, которую вспомнят как яркую, талантливую и искреннюю девушку, исполненную мечтаний и больших надежд.

Знакомые ее говорят, что она всегда вдохновляла окружающих своей энергией, добротой и стремлением достичь высот в жизни.

"Студенты и педагоги выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям Вероники. Вместе с вами разделяем горькую боль утраты", — говорится в сообщении.

По информации Владимира Зеленского, девушке было 17 лет.

В школьные годы днепрянка активно занималась театральным искусством в образцовой театральной студии "Большой перерыв" в Никополе. Она принимала участие в ежегодных благотворительных концертах Жить завтра и неоднократно представляла родной город на всеукраинских и международных конкурсах и фестивалях.

Кроме того, студенты колледжа написали, что в момент попадания вражеского снаряда в общежитие получил ранение также однокурсник Вероники — Егор Учкин — он находится в больнице.

Что известно об обстреле Днепра

16 апреля в городе прозвучала серия мощных взрывов — россияне атаковали беспилотниками. Погибли 3 мирных жителя, ранены еще 30, в том числе пятеро детей.

Обстрел повредил десятки многоквартирных и частных домов. Также пострадали корпус учебного заведения, общежитие, гимназия, пищевое предприятие, почта, типография, административное здание, магазины и около 15 автомобилей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины назвал всех погибших в Кривом Роге детей после трагедии 4 апреля.