Касетні ракети розривались в повітрі: кількість постраждалих у Харкові невпинно зростає, є важкі (фото)

У лікарнях перебувають щонайменше 13 осіб

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу Харкова загинула одна особа, щонайменше 60 людей отримали поранення, серед них 5 дітей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України та місцева влада.

Російські війська завдали удару по Основ'янському району Харкова, використовуючи, за попередніми даними, три касетні ракети типу "Іскандер". Уражаючі елементи розірвалися в повітрі, спричинивши значні руйнування.

Начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко повідомив Новини.LIVE, що росіяни використали проти мирного населення осколково-фугасну бойову частину з підривом у повітрі. Усе для того, щоб максимально уразити цивільних.

На стінах будинків в Основʼянському районі Харкова чітко помітно сліди від шрапнелі, якою були начинені «Іскандери», що прилетіли сьогодні зранку по місту.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що житлові будинки та цивільне виробниче підприємство, яке не має жодного відношення до військової сфери, сильно постраждали. А також внаслідок атаки пошкоджено понад 20 багатоквартирних будинків, понад 30 приватних помешкань, навчальний заклад та легкові автомобілі. До міських лікарень госпіталізовано 13 осіб, серед яких двоє дітей. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

На території підприємства, що постраждало від удару, виникла пожежа. Як розповів речник ДСНС Харківської області Євген Василенко "Суспільному", рятувальники гасили три осередки загоряння на загальній площі близько 450 квадратних метрів. Вогонь охопив покрівлю двоповерхового корпусу, цех та ще одну будівлю. Пожежу вдалося локалізувати, триває її остаточна ліквідація та аварійно-рятувальні роботи.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко зазначив: "Після заяв президента Трампа про наближення миру росіяни знову запустили касетний Іскандер по Харкову, атакували Суми, Миколаївщину, та різні регіони шахедами".

Раніше "Телеграф" також писав, що росіяни знову вдарили по Дніпру. Над місцем вибуху здійнявся дим, перші деталі.