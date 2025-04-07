З'явилося відео моменту вибуху з ресторану у Кривому Розі. Куди насправді влучили росіяни? (фото)

Місце прильоту значно ближче до дитячого майданчика, ніж до ресторану

В мережі з'явилося відео зсередини постраждалого від російського удару по Кривому Рогу ресторану RoseMarine. Росіяни стверджували, що вдарили по ньому (що не відповідає дійсності) адже там нібито перебували "українські командири та західні інструктори" (теж цілковита брехня).

Відео з камер спостереження у ресторані опублікувало французьке видання FRANCE 24. На ньому момент прильоту, чітко видно, що жодних військових у залі нема. Там звичайні відвідувачі, здебільшого жінки. Відео з камер RoseMarine дивитися з 0:55.

Раніше брехню росіян спростували й OSINT-розслідувачі. Як пише "Дзеркало тижня", розслідувачі Dmojavensis, 99Dominik_, GeoConfirmed, Ян Матвєєв, а також спільнота Conflict Intelligence Team (CIT) незалежно один від одного проаналізували та геолокували фото і відео з місця прильоту ракети.

Місце прильоту позначене червоним

Тіла загиблих і поранених перебували в 20 метрах від дитячого майданчику і 70-110 метрах від ресторану RoseMarine (колишній "Магелан"), у який нібито й цілилися росіяни. Його будівля отримала ушкодження вражаючими елементами, які були у ракеті.

Представник асоціації "Союз бізнесу Кривого Рогу" розповів російському опозиційному медіа "Система", що в день удару в закладі проводився Beauty Business Forum "Golden Snitch". Одночасно там святкували день народження, було багато молоді та дітей.

Удар по Кривому Рогу — що відомо

Ввечері 4 квітня росіяни атакували Кривий Ріг. Під ударом був житловий масив, зокрема, дитячий майданчик. Внаслідок цинічної атаки ворога загинули 18 осіб. Серед жертв дев'ятеро дітей. Зеленський назвав усіх загиблих у Кривому Розі дітей та жорстко висловився на адресу США. Пізніше з’явилися фото дітей, які загинули після обстрілу.

Постраждали понад 70 осіб. Пізніше стало відомо, що росіяни завдали удару касетною балістичною ракетою "Іскандер". Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що це свідомий удар для того, щоб вбити велику кількість людей.

За кілька годин після ракетного удару окупанти атакували Кривий Ріг дронами. Внаслідок атаки дронів загинула жінка, ще семеро осіб поранені. В Генштабі прокоментували російську брехню про те, що в житловому масиві Кривого Рогу проводили військові наради.