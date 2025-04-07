Появилось видео момента взрыва из ресторана в Кривом Роге. Куда действительно попали россияне? (фото)

Место прилета гораздо ближе к детской площадке, чем к ресторану

В сети появилось видео изнутри пострадавшего от российского удара по Кривому Рогу ресторана RoseMarine. Россияне утверждали, что ударили по нему (что не соответствует действительности) потому что там якобы находились "украинские командиры и западные инструкторы" (тоже полная ложь).

Видео с камер наблюдения в ресторане опубликовало французское издание FRANCE 24. На нем момент прилета и ясно видно, что никаких военных в зале нет. Там обычные посетители, в основном женщины. Видео с камер RoseMarine смотреть с 0:55.

Ранее ложь россиян опровергли и OSINT-расследователи. Как пишет "Зеркало недели", расследователи Dmojavensis, 99Dominik_, GeoConfirmed, Ян Матвеев, а также сообщество Conflict Intelligence Team (CIT) независимо друг от друга проанализировали и геолоцировали фото и видео с места прилета ракеты.

Место прилета отмечено красным

Тела погибших и раненых находились в 20 метрах от детской площадки и 70-110 метрах от ресторана RoseMarine (бывший "Магеллан"), в который якобы и целились россияне. Его здание получило повреждение поражающими элементами, находящимися в ракете.

Представитель ассоциации "Союз бизнеса Кривого Рога" рассказал российскому оппозиционному медиа "Система", что в день удара в заведении проводился Beauty Business Forum "Golden Snitch". Одновременно там праздновали день рождения, было много молодежи и детей.

Удар по Кривому Рогу – что известно

Вечером 4 апреля россияне атаковали Кривой Рог. Под ударом находился жилой массив, в частности, детская площадка. В результате циничной атаки врага погибли 18 человек. Среди жертв девять детей. Зеленский назвал всех погибших в Кривом Роге детей и жестко высказался в адрес США. Позже появились фото детей, погибших после обстрела.

Пострадали более 70 человек. Позже стало известно, что россияне нанесли удар кассетной баллистической ракетой "Искандер". Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что это сознательный удар для того, чтобы убить большое количество людей.

Через несколько часов после ракетного удара в оккупанты атаковали Кривой Рог дронами. В результате атаки дронов погибла женщина, еще семь человек ранены. В Генштабе прокомментировали российскую ложь, что в жилом массиве Кривого Рога проводили военные совещания.