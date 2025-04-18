Кассетные ракеты разрывались в воздухе: количество пострадавших в Харькове постоянно растет, есть тяжелые (фото)

В больницах находятся не менее 13 человек

В результате утреннего ракетного обстрела Харькова погиб один человек, по меньшей мере 60 человек получили ранения, среди них 5 детей.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины и местные власти.

Российские войска нанесли удар по Основянскому району Харькова, используя, по предварительным данным, три кассетные ракеты типа "Искандер". Уражающие элементы разорвались в воздухе, повлекшие значительные разрушения.

Начальник управления противодействия военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко сообщил Новости.LIVE, что россияне использовали против мирного населения осколочно-фугасную боевую часть с подрывом в воздухе. Все для того, чтобы максимально поразить гражданских.

На стенах домов в Основянском районе Харькова отчетливо заметны следы от шрапнели, которой были начинены прилетевшие сегодня утром по городу «Искандеры».

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что жилые дома и гражданское производственное предприятие, не имеющее никакого отношения к военной сфере, сильно пострадали. А также в результате атаки повреждено более 20 многоквартирных домов, более 30 частных помещений, учебное заведение и легковые автомобили. В городские больницы госпитализированы 13 человек, среди которых двое детей. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На территории пострадавшего от удара предприятия возник пожар. Как рассказал спикер ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко "Общественному", спасатели тушили три очага возгорания на общей площади около 450 квадратных метров. Огонь охватил кровлю двухэтажного корпуса, цех и еще одно здание. Пожар удалось локализовать, продолжается окончательная ликвидация и аварийно-спасательные работы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко отметил: "После заявлений президента Трампа о приближении мира россияне снова запустили кассетный Искандер по Харькову, атаковали Сумы, Николаевщину и разные регионы шахедами".

Ранее "Телеграф" также писал, что россияне снова ударили по Днепру. Над местом взрыва поднялся дым, первые детали.