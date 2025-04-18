Повреждены музей ретро-авто, фитнес-клуб и офис АТБ. Как выглядит Днепр после ракетного удара (фото и видео)

Россия бьет по музеям и спортклубам

Очередной ракетный удар по Днепру российская армия нанесла рано утром в пятницу, 18 апреля. Поврежден фитнес-центр, гостиница и офис популярной сети супермаркетов АТБ.

Офис АТБ поврежден взрывной волной

В сети показали фото и видео последствий российских ударов по мирному городу. К счастью, обошлось без погибших и раненых. Совладелец АТБ Борис Марков опубликовал видео поврежденного взрывной волной офиса на своей Facebook-странице.

"Офис, который стал нашей гордостью и узнаваемым лицом компании, новым современным и комфортным местом работы для многих наших сотрудников! Что ж, нам не впервой преодолевать такие вызовы! Но мы справимся. Восстановим, починим и продолжим работать! Станем ещё крепче, ещё настойчивее и ещё злее по отношению к нашим врагам", — написал он.

Фитнес-центр приостанавливает работу

Telegram-канал "Днепр Оперативный" публикует фото и видео поврежденных россиянами зданий. В фитнес-центре побиты тренажеры. Куча битого стекла, сотрудники убирают последствия удара. Клуб приостанавливает работу, тренировки временно отменены.

Снова пострадал музей "Машины Времени"

Также второй раз за короткое время пострадал музей "Машины Времени". На его Facebook-странице опубликовано видео с камер наблюдения с моментом взрыва.

Во время российского удара беспилотниками в марте он также был поврежден. Тогда экспонаты не пострадали. Там собрано более 50 ретро-автомобилей и многие другие интересные экспонаты.

Как сообщал "Телеграф", российский обстрел Днепра 16 апреля унес жизни несовершеннолетней девушки. Вероника Карячка была студенткой 2-го драматического курса Днепровского профессионального художественно-художественного колледжа культуры.