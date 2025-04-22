Хронология войны — день 1154: обострение ситуации на фронте и продолжение воздушного террора

22 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1154 день войны на фронте вновь обострились бои, а россияне опять запускают дроны и ракеты

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1154 дня. За предыдущие сутки произошло 121 боевое столкновение на фронте, почти 50 из которых на Покровском направлении. Россияне отказались продлевать свое "перемирие", а потому вместе с обстрелами на фронте возобновились и налеты дронов на мирные города.

Как проходит 1154-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Около 10 ударных БПЛА россиян находятся в воздушном пространстве Украины.

00:00 Во время российского обстрела Одессы пострадали жилые дома. На фоне этого в море вышли носители "Калибров", суммарный залп составляет 46 ракет.

О новостях и событиях 19 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1151: Путин объявил "Пасхальное перемирие", а Украина вернула домой почти 300 воинов

О том, что происходило 20 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1152: россияне сорвали "перемирие" и продвинулись на Лиманском направлении

С ситуацией в Украине 21 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1153: конец "перемирия" Путина и ожесточенные бои на фронте