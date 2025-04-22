Россия скинула КАБ на многоэтажку в Запорожье, есть раненые и погибшая: жуткие последствия (обновлено)

Верхние этажи дома сильно повреждены

В Запорожье во время взрыва 22 апреля пострадал многоэтажный дом в одном из районов города. В результате есть погибшая и 22 пострадавших. Удары по городу россияне совершили КАБами. Первый удар был инфраструктурному объекту, второй — по густонаселенному району и многоэтажному дому.

Информацию об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. На опубликованном им видео видно, что пострадал девятиэтажный дом и особенно — верхние этажи.

Балконы на нескольких последних этажах сильно повреждены. Стекла и оконные рамы на некоторых балконах просто вылетели.

Кроме того, во дворе этого дома горят припаркованные автомобили.

Отметим, что подробности атаки устанавливаются. Известно, что к месту уже выехала бригада скорой помощи.

В ОВА отмечают, что в результате есть один погибший. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли. Также ранения получили два человека. Пострадавших доставляют в больницу.

Позже стало известно, что, в том числе, ранения получили трое детей. Все они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 21 апреля было завершено так называемое "пасхальное перемирие" и российская армия устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Известно, что россияне запустили по направлению Украины ударные беспилотники одновременно с нескольких сторон.