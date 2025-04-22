Росія скинула КАБ на багатоповерхівку у Запоріжжі, є поранені та загибла: моторошні наслідки (оновлено)

Верхні поверхи будинку сильно пошкоджені

У Запоріжжі під час вибуху 22 квітня постраждав багатоповерховий будинок в одному із районів міста. У результаті є загибла, а також 22 постраждалих. Удар по місту росіяни здійснили КАБом. Перший удар був по інфраструктурному об'єкту, другий — по густонаселеному району та багатоповерховому будинку.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. На опублікованому ним відео видно, що постраждав дев’ятиповерховий будинок і особливо верхні поверхи.

Балкони на кількох останніх поверхах сильно пошкоджені. Скло та віконні рами на деяких балконах просто вилетіли.

Крім того, на подвір’ї цього будинку горять припарковані автомобілі.

Зазначимо, що подробиці атаки встановлюються. Відомо, що до місця виїхала бригада швидкої допомоги.

В ОВА зазначають, що в результаті є загибла. 69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли. Серед поранених троє дітей. Усіх вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Пізніше стало відомо, що, зокрема, поранення отримали двоє дітей. 14-річний хлопчик у тяжкому стані, 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 21 квітня було завершено так зване "Великоднє перемир’я" і російська армія влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. Відомо, що росіяни запустили за напрямом України ударні безпілотники одночасно з кількох сторін.